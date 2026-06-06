ヘイリー・ビーバーが、自身のインスタグラムで脇に入れた新しいタトゥーをお披露目。夫ジャスティン・ビーバーとの間に生まれた息子ジャック・ブルースにちなんだデザインだとみられる。【写真】ヘイリー・ビーバー、水着姿で新タトゥーお披露目脇腹に「22」現地時間6月1日にインスタグラムを更新したヘイリーは、自身のコスメブランド「rhode」に触れ「rhodeの夏」とキャプションを付けて、黒いビキニ姿のモノクロ写真を公