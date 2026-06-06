◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ８―３ソフトバンク（５日・横浜）ソフトバンクのドラフト５位・高橋隆慶内野手＝ＪＲ東日本＝が、プロ初安打本塁打を記録した。６点ビハインドの９回２死、ＤｅＮＡ・宮城の４球目、浮いたスライダーを強振した。打球は左中間スタンド中段に突き刺さり、プロ初安打本塁打をマーク。「やっと１本目が出た。打った後からふわふわしてるというか、実感が湧かない」と、いつもとは違う