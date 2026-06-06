歌手・和田アキ子が６日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに１０００回」（土曜・午前１１時）に出演した。番組では、今月１１日からサッカーの北中米Ｗ杯が開催されることを伝えた。日本代表はオランダ、スウェーデン、チュニジアと予選リーグで対戦するが和田は「楽しみです」と期待した。その上で「でも、本当にね、どんな結果になっても、本当にみんな一生懸命やっ