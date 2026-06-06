髪を短く切って出社した後輩の女性社員から「切り過ぎました…変ですか？」などと聞かれた時、どのように対応すべきだろうか。ささいな事とはいえ、コンプライアンス意識が高まる昨今、社内の付き合いを円滑にするためにも、接し方には配慮が求められる。「大人研究」のパイオニアとして知られるコラムニストの石原壮一郎氏がその対策を提言した。 【写真】「大人研究」のパイオニアで多くの著書を世に送り出したコラムニストの