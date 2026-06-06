歌手のテイラー・スウィフトが、5月29日にリリースされたポール・マッカートニーの新アルバム「ダンジョン・レインの少年たち」を称賛した。 【写真】テイラー・スウィフトから賞賛されたポール・マッカートニー テイラーは、ポールの投稿を自身のSNSで共有し、「この永遠に並外れたアーティストから、いつも刺激を受けている」とコメントした。