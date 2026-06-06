「最高の景色を2026」をテーマにしたラインナップ株式会社BANDAI SPIRITSは、日本代表のグッズが当たる一番くじ「一番くじ サッカー日本代表ver. 〜最高の景色を2026〜」が、6月13日より順次発売予定と発表した。「グッズを持って一緒に応援しよう」と紹介された商品は、日本代表のファンに向けた内容となっている。試合観戦を一緒に楽しむのに最適なアイテムが多数用意された。ラインナップには、選手のサインがプリントされ