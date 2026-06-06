元横綱・白鵬さんのSNSにベンゼマが登場かつてスペイン1部のレアル・マドリードで活躍し、現在はサウジアラビアでプレーをする元バロンドーラーが、伝説的な元力士の公式SNSに登場。来日中に交流する姿に、ファンからは「すげぇ」「いいなぁ」と反響を呼んでいる。来日して話題を呼んでいるのは現在38歳で、サウジアラビア1部アル・ヒラルでプレーするFWカリム・ベンゼマ。2009年にレアルに入団し、ラ・リーガ、スペイン国王杯