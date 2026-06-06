スウェーデン代表FWギェケレシュがギリシャ戦でFK弾北中米ワールドカップ（W杯）で日本代表と対戦するスウェーデン代表は現地時間6月4日にギリシャ代表と対戦し、2-2で引き分けた。エースFWヴィクトル・ギェケレシュが直接FKからゴールを決めたなか、「飛び道具に要注意」と反響を呼んでいる。日本も警戒しなければならない飛び道具だ。0-1で迎えた後半8分にスウェーデンはゴール正面やや右寄りの位置で直接FKを獲得。ギェケレ