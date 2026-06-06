韓米の最大の関心事の一つである北朝鮮の核問題は、明示的な優先順位で後回しにされる可能性が高いというのが、専門家らの見方だ。国際社会で「事実上の核保有国」の地位を認めらようとする北朝鮮とは異なり、国際社会で「責任ある大国」のイメージを追求してきた中国はこれを公開的に受け入れるのが難しい側面があるからだ。統一研究院のオ・ギョンソプ主任研究委員は「今回の朝中会談で北の核を容認するレベルには至らないとして