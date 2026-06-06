中国の習近平国家主席が金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の招待で8日から1泊2日の日程で北朝鮮を訪問する。2019年6月以来7年ぶりの訪朝だ。朝鮮中央通信と中国新華社通信は5日、これを公式発表した。先月トランプ米大統領と談判した後、習近平主席を中心に朝中ロが連鎖的に結束する姿が演出されている。習主席の今回の訪朝は、米中戦略競争の中で中国を中心とする「反米3角連帯」を具体化する契機になるとの見方が出ている。