11日開幕のサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は5日（日本時間6日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで練習を行った。冒頭の約15分間を報道陣に公開。MF佐野海舟（25＝マインツ）が練習後に取材に応じ、決勝まで勝ち進めば8試合を戦う必要がある本番でのフル回転に意欲を見せた。1次リーグは14日の初戦オランダ戦、20日の第2戦チュニジア戦、25日の第3戦スウェーデン戦と、中5日と中4日で3試合ある。移動も伴う厳しい戦い