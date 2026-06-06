◇東京六大学野球・春季フレッシュトーナメント1次リーグA組法大5−3慶大（2026年6月5日神宮）新人戦に当たるフレッシュトーナメントは1次リーグ2試合が行われた。A組は、法大が5―3で慶大を下して1位通過。慶大の史上初となる6連覇を阻止した。ヤクルトで活躍した宮本慎也氏（55）の長男、恭佑投手（2年）が9回に公式戦初登板し、無安打無失点。B組の立大は4―4で明大と引き分けも、総失点数で明大を下回り、決勝へ駒を