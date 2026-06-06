ゲーム『FINAL FANTASY VII リメイク』シリーズの新作となる完結編『ファイナルファンタジーVII リベレーション』が、2027年春にPlayStation5、Nintendo Switch 2 、Xbox Series X|S、Microsoft Store on Windows、Steam、Epic Games Storeで同時発売されることが決定した。あわせて紹介映像とゲームプレイ映像が初公開された。【画像】シドやティファの新衣装！公開された『FF7リベレーション』場面カット『ファイナルファン