犬が寝ているときにピクピク動く理由 脳内の整理をしている 犬は、睡眠中に脳内の情報を整理していると考えられています。 眠る前に起きたできごとやしつけで覚えたことなどを、脳内で処理して、情報として定着させたり忘れたりします。 その日にあったことや考えたことを思い返すこともあり、その中で体が無意識に動いてしまうことがあるのです。 眠っているのに、まるで走っているかのように足をバタバタと