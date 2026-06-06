ミニチュアシュナウザーさんの驚きの成長記録が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で6万4000回再生を突破し、「え？！ここまで！？」「別犬みたいw」「めちゃくちゃ可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『黒い毛の子犬を飼った』結果→3歳になる頃には…思っていたのと違う『他の犬のような光景』】 子犬期のロンくん TikTokアカウント「ronyamamoto」の投稿主さ