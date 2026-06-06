わんこに影響されすぎた猫の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で259万4000回再生を突破し、「猫の域を超してます」「可愛いくてたまらない」「パフォーマンスに拍手！」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：猫が『3匹の犬に育てられた』結果→順番に『おて』をさせてみると…影響を受け過ぎている『まさかの光景』】 3匹のわんこの「おて」 Instagramアカウント「mo