楊谷寺（ようこくじ）は、806（大同元）年、清水寺を開山した延鎮僧都が創建。天皇家との縁も深く、弘法大師空海が祈祷した独鈷水（おこうずい）は、眼の病に霊験あらたかと信仰を集め、柳谷観音（やなぎだにかんのん）の名で親しまれています。アジサイや紅葉の名所であり、近年では、手水舎や手水鉢に美しい花を浮かべて参拝者を迎える花手水（はなちょうず）の発祥地として知られています。6月1日から始まった「あじさいウィー