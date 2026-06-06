グラウンドでもピッチの外でも物怖じしない。自分より大きな相手DFが向かってきてもビビらないし、大人と対等に話すコミュニケーションスキルも持ち合わせている。そのプレーや振る舞いは16歳とは思えない。財前宣之氏が代表を務めるフォーリクラッセ仙台から横浜FMユースに加入し、今年４月に高校１年生ながらトップチームとプロ契約を結んだMF三井寺眞が国際試合で真価を発揮した。６月３日から福島県のJヴィレッジで開催さ