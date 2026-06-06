北海道・函館中央警察署は2026年6月5日、傷害の疑いで函館市の会社員の男（55）を現行犯逮捕しました。男は6月5日午後4時半ごろ、函館市の会社の駐車場で、同僚の男性（62）の胸ぐらをつかんで投げ飛ばすなどの暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。男性は口にけがをしましたが軽傷です。警察によりますと、午後5時ごろ、被害者の男性から「同僚ともめている」と警察に通報がありました。調べに対し男は「胸ぐらをつかん