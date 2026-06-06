timeleszの原嘉孝さんは6月4日、自身のInstagramを更新。バレーボール選手らとの集合ショットを公開しました。【写真】笑顔の原嘉孝＆石川祐希＆西田有志＆高橋藍「よしたかの笑神の舞い降り方って狩野英孝」原さんは「『バレーボールネーションズリーグ2026』開幕セレモニー会見に出席させていただきました」と報告し、2枚の写真を投稿。1枚目が、バレーボール日本代表の石川祐希選手、西田有志選手、高橋藍選手（※高ははしごだ