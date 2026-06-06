群馬県を拠点に活動する夫婦VTuberユニット「PeakyHikers（ピーキーハイカーズ）」は、群馬県の伊香保温泉20施設および、光地や店舗などを巡りながらカードを集める楽しさを提供するサービス「TORECO」と連携したコラボ企画「ピキハイと伊香保温泉コラボTORECO集め」を2026年6月20日から開催する。【画像】PeakyHikersコラボカード一覧伊香保温泉の旅館や飲食店、土産店、観光施設など全20施設で、それぞれ異なる「PeakyHikersコラ