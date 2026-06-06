「がんに打ち勝って復帰するときは、もっと芯の強い人間になって、より深い愛で音楽を届けられるんじゃないかと」【写真】「その場にはいない感覚だった」という、乳がん判明直後のライブ姿そう話すのは、シンガー・ソングライターのくろさわかなさん。鳥取を拠点に音楽活動を行う彼女は、昨年、メジャーデビューを果たした。しかし、時を同じくして、ステージ2の乳がんに。現在は治療に励んでいる。夢のデビューの裏で起こって