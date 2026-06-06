阪神の藤川球児監督（４５）が６日、前日５日にファームリーグ・オリックス戦（ＳＧＬ）に先発した下村海翔投手（２４）について言及した。同戦では３回、２９球を投げ無安打無失点。最速は１５３キロを記録した。投球を映像でもチェックした指揮官は「ボールも良かった」と評価。「高めで空振りを取ったり、フライアウトを取ったりしていましたけど、こちらが見ているのはそれよりも、イニングを重ねた後の低めのストレートで