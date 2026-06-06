俳優の吉井怜（44）が4日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の山崎樹範（52）が作った手料理を公開した。【写真】「美味しそう」「愛情もりもり」吉井怜が披露した夫・山崎樹範手作りの“薬味たっぷり”夏パスタ吉井は「しげさん(@zakinori9 )が作ってくれた薬味たっぷり高菜明太パスタ」とつづり、「暑くなってきたけど、薬味でさっぱりもりもり食べられる夏パスタ」と写真を添えて紹介。たっぷりの薬味が盛り付けられた