3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」のキーボード・藤澤涼架（33）が最新の自撮りショットを公開し、驚きの声が寄せられている。【映像】藤澤涼架の激変ショット（複数カット）藤澤はこれまでInstagramで、メガネを掛けた青髪のオールバックショットや、パープルヘアの自撮りショットなど、様々な髪形を披露しており、「オールバック似合いすぎん？」「髪色チェンジしすぎて心配 笑」と反響が寄せられていた。対照的な