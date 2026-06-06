「ブルージェイズ３−１３オリオールズ」（５日、トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が「７番・三塁」で先発出場し、２試合連続のマルチ安打をマークするなど４打数２安打。打率を・２３０へと上昇させた。だがチームは大敗を喫し、正中堅手のバーショが左手首の違和感で途中交代するなど暗雲が漂った。二回の第１打席で左前打を放った岡本。続く五回の第２打席はゴロで二遊間を破る中前打。これで２試合連続のマルチ