パラスポーツの車いすラグビーを題材にした現在放送中のＴＢＳ日曜劇場「ＧＩＦＴ」（日曜午後９時）に出演中の俳優・白石朋也が自身のＳＮＳを更新。初の車いすでの演技に挑戦したことを報告した。白石は「日曜劇場ギフトの第９話、第１０話にスイフトスネークの羽川役で参加させていただき素晴らしい体験をさせていただきました」とコメントするとともに、現場で撮影した車いすに乗る写真をアップした。ライバルチームの選