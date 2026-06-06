マグロはいつから人気の寿司ネタになったのか。寿司にまつわるビジネスに詳しいながさき一生さんは「実は、マグロは江戸時代では『下魚（げざかな）』とされ、特に脂っこいトロは江戸っ子から嫌われていた」という――。※本稿は、ながさき一生『最強の寿司ビジネス』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kuppa_rock※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kuppa_rock■マグロとサーモンはなぜ人