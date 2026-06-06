九州プロレスには、試合数だけでは測れない存在がいる。理事長を務める筑前りょう太がその一人だ。６月２７日、福岡国際センターで行われる九州プロレス設立１８周年記念大会「九州超元気祭」で、Ｘ（エックス）と組み、第１８代九州プロレスタッグ王者のＴＡＪＩＲＩ＆永田裕志に挑戦する筑前について、ＴＡＪＩＲＩは単なるレスラーとは違う見方をしている。「筑前さんって年１回ぐらいしか試合しないじゃないですか」。一般的