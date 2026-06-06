ガールズグループ2NE1のメンバー、パク・ボムが所属事務所との同行を終えた。去る6月5日、D-NATIONエンターテインメントは、公式SNSを通じて「当社はパク・ボムと十分な議論を経て、専属契約を終了することに合意したことをお知らせする」と明らかにした。【話題】パク・ボム、メンバーの薬物使用を“暴露”続けて、「最近、パク・ボムは健康回復と休息に集中しており、当社はアーティストの安定と今後の活動の方向性を尊重して、