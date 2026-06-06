モデルSHIHOが、娘婿の条件として外見を挙げた。去る6月5日、YouTubeチャンネルに「シルビキムチを食べながら激辛Q＆A | 秋山成勲の格闘技復帰？サランの彼氏は？」というタイトルの動画が公開された。【写真】秋山成勲、SHIHOに初対面で直球告白夫の秋山成勲が1番かっこいいときと憎らしいときについて、SHIHOは「夫は試合のときがかっこいい。やはり格闘技をやっているときが最も尊敬する。すごい」と語った。その一方で、「イラ