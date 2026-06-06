あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「銀テープ」の略語は？「銀テープ」の略語はなんでしょうか？ヒントは、コンサートの定番演出です！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「銀テ」でした！銀テは、「銀テープ」の略で、ライブやコンサートで大量に放出されるテープのこと。メンバーの直