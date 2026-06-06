メキシコ・モンテレイでＷ杯事前合宿を行う日本代表は５日、メキシコ１部モンテレイの練習施設で、冒頭１５分を除いて非公開練習を行った。同合宿では３日目で初めての非公開練習となった。同施設は今後、チュニジア代表がキャンプ地として使用予定。同グラウンドで行った４日の練習では非公開練習を撮影するなどのスパイ行為に対する懸念の声も上がっていたが、この日は警備員の数を増やすなどの特別な対策は講じなかった。今