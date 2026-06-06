◆米大リーグドジャース―エンゼルス（５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）左肘の手術を受けて負傷者リスト（ＩＬ）入りしているドジャースのＢ・スネル投手（３３）が５日（日本時間６日）、キャッチボールを再開した。本拠地・ドジャースタジアムで投球を行った。スネルは左肘遊離体のため５月１５日（同１６日）にＩＬ入り。１９日（同２０日）にクリーニング手術を受けていた。試合前の会見に出