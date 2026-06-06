◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（６日・甲子園）楽天のドラフト１位・藤原聡大投手（２２）＝花園大＝が６日、１軍に合流した。開幕ローテ入りしていたルーキー右腕は１軍では３試合に登板して０勝２敗、防御率６・７５。４月１７日に出場選手登録を抹消されていた。ファーム・リーグでは９試合に登板して２勝０敗、防御率２・２２。５月下旬からはリリーフでの起用が続いていた。