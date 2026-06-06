モデルでタレントの「めるる」こと生見愛瑠が６日までに自身のＳＮＳを更新。レアな姿を披露した。インスタグラムでボクシンググローブの絵文字だけを投稿し、ピンクのグローブを着用した姿をアップした。ファイティングポーズのようにも見える。この投稿には「かっこいい」「対戦しよー」「ボクシングしてるとこ想像つかない！けどちょっと見てみたい」「ボクサーめるるデビュー戦あるのかな？」「美少女すぎて大好き」「見