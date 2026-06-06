あなたは読めますか？突然ですが、「謀る」という漢字読めますか？「計る」や「図る」と同じ読み方で「はかる」とも読みますが、送り仮名によっては、より古風で策略を感じさせる別の読み方になります。気になる正解は……「たばかる」でした！「謀る（たばかる）」とは、人をだます、あざむく、策をめぐらすといった意味を持ちます。単に予測するという意味の「はかる」とは違い、相手を陥れようとする意図や、巧妙に仕組まれたニ