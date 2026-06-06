あなたは読めますか？突然ですが、「免れる」という漢字読めますか？ピンチを脱した際や、ニュースの事件報道などでよく使われる言葉ですが、正しく読めるでしょうか？気になる正解は……「まぬかれる」でした！免れるは、自分にとって好ましくない状態や、災難・義務などから逃れることを意味します。また、嫌な目に遭わずに済むという意味も含まれており、危機一髪の状況を切り抜ける際によく用いられる表現です。具体的な使い方