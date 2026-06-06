５日、トンルン氏（左）と握手を交わす李強氏。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京6月6日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は5日、国賓として訪中したラオスのトンルン人民革命党中央委員会書記長・国家主席と北京の人民大会堂で会談した。５日、トンルン氏と会談する李強氏。（北京＝新華社記者／黄敬文）