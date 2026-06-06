エリート建築士の夫と5歳の息子を持ちながら不倫を続ける“シタ妻”が、自身の暴言や非道な本性が日本中に生配信されて大炎上。愛人の存在まで特定され、会社がクレームの嵐となった。【映像】拡散＆炎上した不倫妻の“悪行”動画6月5日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）が放送された。大手ゼネコン「帝央建設」の都市デザイン部で働くエリート建築士の高坂葵（白洲迅）は、悪性腫瘍の転移で「余命約3