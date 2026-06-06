YouTuber・カジサック（45）の長女で、俳優やモデルとして活動している梶原叶渚（16）が、Instagramを更新。最新ショットを公開し反響が寄せられている。【映像】梶原叶渚、ドラマ「GTO」での制服姿2024年5月にNHKの夜ドラで俳優デビューした、梶原。2025年10月からは、女子中高生向けファッション雑誌「Seventeen」の専属モデルとしても活躍している。2026年5月31日には、マネージャーがXを更新。400人以上が参加した大型オ