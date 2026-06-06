【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝溝田拓士】イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師の顧問モフセン・レザイ氏は５日、米ＣＮＮのインタビューで、米国とイランが戦闘終結に向けた協議で合意するには、凍結資産２４０億ドル（約３兆８０００億円）の解除が必要との認識を示した。レザイ氏は精鋭軍事組織「革命防衛隊」の元司令官で、モジタバ師とも近いとされる。レザイ氏は「交渉は行き詰まっており、トランプ米大統領が打開