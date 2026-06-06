阪神・藤川監督が6日、甲子園での楽天戦前に会見を開き、前日5日のファーム・リーグ、オリックス戦で3回を無安打無失点に抑えた下村について説明した。「勇み足にならず、明るい表情で。兵庫県民、西宮市民として期待が大きいでしょうから。順調だというところ」と語り、高い評価をした。9人で打ち取ったことから、降板後に「ブルペンで60球弱投げた」と、プランに沿った負荷をかけたことを明かした。一夜明けた状態も「今日の