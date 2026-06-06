NHKの桑子真帆アナウンサー（39）が夫の俳優小澤征悦との間の第1子を妊娠していることが6日、分かった。小澤の所属事務所の関係者は、日刊スポーツの取材に「（桑子アナの妊娠は）事実です。温かく見守っていただけましたら」とコメントした。それ以上の具体的なことは、明らかにしていない。2人は、小澤の父で世界的な指揮者の、小澤征爾さんの誕生日だった21年9月1日に結婚しており、結婚5年目で、待望のおめでただった。小澤は