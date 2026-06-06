猫の毎朝の“エレガントなルーティン”に、SNSでは癒しの声があがっている。【映像】毎朝のルーティンをする様子（実際の映像）ブリティッシュショートヘアのおもちちゃん（5歳）。怖がりでツンデレな女の子だ。少しでもいつもと違うことがあるとすぐに怖がって逃げてしまうが、安心できる場所では思いっきり、リラックスするんだとか。背すじをピーンと伸ばし、おてて