「涙の女王」主演キム・スヒョン（38）が、警察の捜査結果通知書を公開した。女優の故キム・セロムさん（享年24）が未成年時代に、自身と交際していたと主張したYouTuberの運営者相手に起こした複数の告訴、告発事件に関する警察の捜査結果を5日、所属事務所ゴールドメダリストが明かした。公開した捜査結果通知書は、ソウル江南（カンナム）警察署が、キム・スヒョン当てに送付したもので、今月3日付だった。受付日は昨年3月20日