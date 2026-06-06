磐越道で２１人が死傷したバス事故から６日で１か月です。バスに乗っていた高校生の保護者は「絶対に風化させない」と胸の内を明かしました。この事故は先月６日、福島県の磐越道で北越高校（新潟市）男子ソフトテニス部の生徒を乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突し生徒１人が死亡、後続の車を含め２０人が重軽傷を負ったものです。事故から６日で１か月を迎え、バスに乗っていた生徒の保護者が取材に応じま