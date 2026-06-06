降りそそぐ煩悩（ぼんのう）の雨…迷わず撃て！悟りはその先にある−【写真】煩悩シューティングの画面。黄色い円は「六波羅蜜」の修行で6つ獲得すると必殺技を発動できる画面上の「お坊さん」を操作し、次々に現れる「煩悩」をお経で撃ち落とすゲーム「煩悩シューティング」を、宗教文化を発信する企業「神社仏閣オンライン」（京都市伏見区）が開発した。社長で大光寺（同区）副住職の河村英昌さん（32）は「楽しみなが