走りを追求したエントリーモデルの魅力とは2026年5月27日から、トヨタ「GRヤリス」の特別仕様車「MORIZO RR」と「セバスチャン・オジエ エディション」の抽選応募受付が始まりました。最高価格帯となるMORIZO RRは900万円という設定も相まって話題を集めていますが、その一方でGRヤリス本来の魅力を比較的手の届きやすい価格で味わえるグレードとして改めて注目したいのが、ラインナップのエントリーモデルである「RC［6MT（4W