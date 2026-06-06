マツダ、排ガスからのCO2回収システムをS耐で実証へマツダがスーパー耐久シリーズの現場で進めている、内燃機関からCO2を直接回収する技術の実証実験。地球環境課題に対する戦略から、専用装置を用いた効率的な回収メカニズム、2026年に向けた参戦計画までどのようなかたちでカーボンネガティブに取り組むのかを解説しています。【画像ギャラリー】これがCO2回収の装置です自動車の環境対応として電動化が広く推進される中、